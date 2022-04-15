В российском регионе загорелся дачный поселок

В Иркутской области в дачном поселке загорелись девять домов

В садовом товариществе в Усольском районе Иркутской области загорелись девять дачных домов. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел в садоводстве «Солнечное» поселка Белореченский. Существует опасность перехода огня на лес.

Тушение усложняют сильный ветер и плотная деревянная застройка поселка. Кроме того, отсутствуют пожарные водоемы.

В МЧС добавили, что погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Ранее лесной пожар в Красноярском крае перекинулся на дачный поселок и уничтожил 20 домов. Возгорание началось из-за сжигания мусора в лесу. Потребовалась эвакуация жителей.

Руководитель «Зеленого патруля» Андрей Нагибин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Иркутская область, Бурятия, а также Якутия являются самыми сложными в плане лесных пожаров регионами. По его словам, там сложно тушить огонь из-за сложностей для передвижения наземной пожарной техники.