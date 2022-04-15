Российский генерал предупредил о прослушке телефонов спецслужбами НАТО

Генерал Ласточкин заявил, что спецслужбы НАТО прослушивают телефонные разговоры

Начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин в интервью «Красной звезде» предупредил, что в настоящее время спецслужбы стран-членов НАТО стали активно подключаются к абонентам сотовой связи, прослушивая разговоры и осуществляя их блокировку, если есть такая необходимость. Кроме того, они занимаются рассылкой фейковых сообщений, тем самым дезинформируя население.

«Уже сегодня специальными службами стран НАТО активно используются ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи. При этом специалисты иностранной разведки получают возможность не только прослушивания сотовых телефонов и просмотра текстовых сообщений, но и выборочного блокирования абонентов и их дезинформирования путем рассылки ложных сообщений», — заявил Ласточкин.

Он добавил, что к решению этой проблемы подключились ученые, которые создали систему противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов. Благодаря ей удается найти ложную базовую станцию, выявить где она находится и произвести блокировку технического канала утечки информации, позволяющего восстановить связь с базовой станцией оператора сотовой связи стандартов цифровой радиосвязи 2G, 3G и 4G.

В феврале стало известно, что Apple исправила ошибку, с которой голосовой помощник Siri на iPhone постоянно прослушивал пользователей. Apple обнаружила ошибку в iOS 15, из-за которой голосовой помощник Siri постоянно прослушивал владельцев смартфонов. Данная функция обычно активируется после того, как пользователь дает разрешение на запись и анализ голосовых команд.