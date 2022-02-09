В iPhone нашли прослушку

Apple исправила ошибку, с которой голосовой помощник Siri на iPhone постоянно прослушивал пользователей. Об этом сообщает издание ZDNet.

Apple обнаружила ошибку в iOS 15, из-за которой голосовой помощник Siri постоянно прослушивал владельцев смартфонов. Данная функция обычно активируется после того, как пользователь дает разрешение на запись и анализ голосовых команд. Однако в компании рассказали, что в ряде случаев Siri прослушивала пользователей устройств несмотря на то, что те не давали на это разрешения.

«Эта ошибка непреднамеренно активировала настройку для небольшой части гаджетов. Когда мы нашли ошибку, то отключили опцию, также удалив голосовые записи, полученные со всех затронутых устройств», — отметили в компании.

Журналисты отметили, что iPhone обычно спрашивает пользователей, хотят ли они улучшить Siri и диктовку и разрешить сбор данных после установки обновлений. В компании рассказали, что записанные данные помогают им повысить качество работы голосового ассистента.

В конце января Apple добавила функцию разблокировки iPhone с помощью лица в маске. Смартфоны стали узнавать пользователя, который носит на лице защитный аксессуар. В компании сообщили, что функция Face ID определяет хозяина гаджета по «уникальным областям вокруг глаз».