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В ЛДПР прокомментировали вероятность прихода в партию Рогозина

ЛДПР о возможности прихода в партию Рогозина: мы готовы принять значимого человека

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

ЛДПР готова принять к себе значимого человека, однако такой вопрос будет решать съезд. Так вероятность прихода в партию главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина прокомментировали представители ЛДПР, передает РИА Новости.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщал, что новым главой партии может стать Дмитрий Рогозин. Кроме того, появлялась информация о возможном слиянии структур «Родины» и либерал-демократов.

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«Мы готовы принять в партию уважаемого и значимого человека, но руководство партии избирается съездом», — отметили в пресс-службе ЛДПР.

Ранее Фонд «Общественное мнение» (ФОН) опубликовал данные социологического опроса, согласно которым доверие россиян к ЛДПР выросло после смерти ее лидера Владимира Жириновского. При этом ближайший конкурент партии, КПРФ, показал незначительное снижение уровня доверия.

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Никита Абрамов
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