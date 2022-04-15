В ЛДПР прокомментировали вероятность прихода в партию Рогозина

ЛДПР о возможности прихода в партию Рогозина: мы готовы принять значимого человека

ЛДПР готова принять к себе значимого человека, однако такой вопрос будет решать съезд. Так вероятность прихода в партию главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина прокомментировали представители ЛДПР, передает РИА Новости.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщал, что новым главой партии может стать Дмитрий Рогозин. Кроме того, появлялась информация о возможном слиянии структур «Родины» и либерал-демократов.

«Мы готовы принять в партию уважаемого и значимого человека, но руководство партии избирается съездом», — отметили в пресс-службе ЛДПР.

Ранее Фонд «Общественное мнение» (ФОН) опубликовал данные социологического опроса, согласно которым доверие россиян к ЛДПР выросло после смерти ее лидера Владимира Жириновского. При этом ближайший конкурент партии, КПРФ, показал незначительное снижение уровня доверия.