В ЛДПР прокомментировали вероятность прихода в партию Рогозина
ЛДПР готова принять к себе значимого человека, однако такой вопрос будет решать съезд. Так вероятность прихода в партию главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина прокомментировали представители ЛДПР, передает РИА Новости.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщал, что новым главой партии может стать Дмитрий Рогозин. Кроме того, появлялась информация о возможном слиянии структур «Родины» и либерал-демократов.
«Мы готовы принять в партию уважаемого и значимого человека, но руководство партии избирается съездом», — отметили в пресс-службе ЛДПР.
Ранее Фонд «Общественное мнение» (ФОН) опубликовал данные социологического опроса, согласно которым доверие россиян к ЛДПР выросло после смерти ее лидера Владимира Жириновского. При этом ближайший конкурент партии, КПРФ, показал незначительное снижение уровня доверия.