Доверие россиян к ЛДПР выросло после смерти Жириновского

ФОМ: число россиян, которые отдали бы свои голоса за ЛДПР, выросло сразу на три процента

Доверие россиян к ЛДПР выросло после смерти ее лидера Владимира Жириновского. Об этом свидетельствуют опубликованные Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) данные социологического опроса.

За минувшую неделю число россиян, которые в случае проведения выборов в Госдуму в ближайшее воскресенье отдали бы свои голоса за партию ЛДПР, выросло сразу на три процента. Если 3 марта таковых было восемь процентов, то 10 марта их стало уже одиннадцать.

При этом за тот же период ближайший конкурент партии, КПРФ, показал незначительное снижение уровня доверия. Число потенциальных избирателей коммунистов снизилось на один пункт — до восьми процентов. Потеряла доверие избирателей и партия «Новые люди» — за нее проголосовали бы лишь два процента опрошенных.

Сообщения о госпитализации Жириновского появились 9 февраля, вскоре после того, как политик сделал восьмую прививку от коронавируса.

Самостоятельных заявлений Жириновский не делал, однако на фоне сообщений о его здоровье и публикации однопартийцами «пророчеств» политика его рейтинг вырос в полтора раза — к 25 марта число доверяющих главе ЛДПР респондентов составило уже 45,9 процента.

Жириновский скончался 6 апреля. Его похоронили в пятницу, 8 апреля, на Новодевичьем кладбище в Москве.