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Опубликовано очередное пророчество Жириновского про НАТО

Дегтярев обнародовал «пророчество» Жириновского о желании НАТО завладеть Крымом

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал очередное «пророческое» заявление лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Глава региона процитировал политика в своей книге «Пророк в своем Отечестве», передает РИА Новости.

Так, по мнению главы ЛДПР, организации не нужна была Украина, ей нужен был лишь Крым, чтобы «оттуда подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару».

«Вы для них проходная площадка, пушечное мясо. Никогда они вас не примут. Вас не будет. Они уничтожат вас и Польшу, потому что вы так географически расположены между Брюсселем и Пекином», — процитировал Жириновского Дегтярев.

Ранее Дегтярев поделился предсказанием Жириновского о будущем Украины. Глава региона рассказал, что работал над книгами о предсказаниях Жириновского. В первую из них — «Пророк в своем Отечестве» — вошли сбывшиеся высказывания лидера ЛДПР с 1989 по 2015 годы. Во второй книге «Пророк 2.0» собраны уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы, уточнил губернатор.

Марина Совина
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