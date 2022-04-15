Обвиняемого в убийстве бизнесмена поймали в Москве после возвращения из Бразилии

В Москве задержан обвиняемый в убийстве экс-хозяина сети «Партия», прилетевший из Бразилии

В московском аэропорту задержан 39-летний житель подмосковного города Лыткарино Илья Сальников, который три года находился в международном розыске по уголовному делу об убийстве бывшего владельца сети магазинов бытовой техники «Партия» Александра Минеева и рейдерском захвате его активов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчину поймали после его прилета из Бразилии, где он скрывался от следствия. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, после чего он был помещен в СИЗО по решению об аресте, вынесенном судом заочно еще в 2019 году.

В 2018 году Сальников уехал на Украину, откуда перебрался в Бразилию. Потратив все сбережения, он перебивался случайными заработками. Бедственное положение вынудило его в итоге вернуться на родину.

По версии следствия, в 2008 году деловые партнеры хозяина сети «Партия» Минеева разработали схему по захвату его недвижимости — здание площадью 700 квадратных метров на юго-востоке Москвы. Они подделали документы и по ним перерегистрировали актив на свою компанию, руководителем которой был назначен Сальников. Аналогичным образом у Минеева было похищено два десятка торговых центров стоимостью один миллиард долларов. А в 2014 году его самого убили. Киллером следствие считает уроженца Дагестана Омара Сулейманова, который находится в розыске.

Сальников не признает свою вину. Его использовали втемную для совершения мошенничества, заявил адвокат.