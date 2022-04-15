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При пожаре в жилом доме из-за взрыва электросамоката погиб россиянин

«112»: россиянин погиб в Новой Москве при пожаре из-за взрыва электросамоката

Пожар в жилом доме в Новой Москве на Нововатутинском проспекте, в котором погиб человек, произошел из-за взрыва электросамоката. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным авторов канала, электросамокат заряжался на 17 этаже.

На опубликованных кадрах ЧП видно, что из верхнего этажа многоэтажного дома валят клубы дыма. Рядом с местом происшествия работают сотрудники аварийных служб.

В столичном управлении МЧС ТАСС сообщили, что в результате возгорания пострадали еще пять человек, после осмотра они отказались от госпитализации.

Ранее из-за взрыва электронной сигареты произошел пожар в квартире жилого дома на Загребском бульваре в Санкт-Петербурге. В результате пострадали пять взрослых и двое детей — несовершеннолетних в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, также госпитализировали четырех взрослых.

Анастасия Шейкина
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