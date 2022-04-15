Сьюзан Сарандон сыграет злодейку в фильме киновселенной DC

Сьюзан Сарандон сыграет злодейку Викторию Корд в фильме DC «Синий жук»

Американская актриса и активистка Сьюзан Сарандон сыграет злодейку Викторию Корд в фильме киновселенной DC «Синий жук». Об этом сообщает The Wrap.

Отмечается, что ранее переговоры об этой роли велись с Шэрон Стоун. Известно, что, помимо Сарандон, в ленте появятся

Шоло Маридуэнья, Харви Гильен, Рауль Макс Трухильо, Эльпидия Каррильо, Джордж Лопес и Адриана Барраса. «Синий жук» выйдет в 2023 году и станет первым проектом DC о латиноамериканском персонаже.

Картина режиссера Анхеля Мануэля Сото рассказывает о мексиканском подростке Хайме Рейесе. В оригинальном комиксе, созданном Китом Гиффеном, Джоном Роджерсом, Калли Хэмнером, речь идет о мальчике, который находит инопланетного жука-скарабея и благодаря насекомому обретает суперспособности.

Сьюзан Сарандон — обладательница премий «Оскар», BAFTA и Гильдии киноактеров США. Она известна по фильмам «Масло Лоренцо», «Мачеха», «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Тельма и Луиза», «Мертвец идет».