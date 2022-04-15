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Психолог рассказала о правильной реакции на признание жертвы изнасилования

Психолог Энн П. ДеПринс: важно спокойно выслушать и оказать помощь жертве изнасилования

Фото: Shutterstock

Известный психолог Энн П. ДеПринс в статье для издания Psychology Today рассказала о правильной реакции на признание жертвы изнасилования в произошедшем. По ее словам, пережившему такое сложно кому-то довериться, поэтому очень важно правильно отреагировать и вернуть его к жизни.

ДеПринс заявила, что сначала очень важно спокойно выслушать и оказать помощь пострадавшим от изнасилования. Сексуальное насилие является серьезной травмой, которую разные люди переживают по-разному. И если одни пострадавшие тут же захотят поделиться своей проблемой, то другие могут просто замкнуться. Поэтому очень важно не начать их осуждать или призывать к каким-то действиям, к которым они не готовы, объясняет психолог.

Специалист напомнила, что бывают ситуации, когда невозможно сохранить в тайне услышанное, даже если человек об этом попросит. Особенно в том случае, когда речь идет о жестоком обращении с детьми, домогательствах или нападении. В этом случае можно спокойно объяснить пострадавшему, куда именно нужно обратиться за помощью.

Второе, что можно сделать в этой ситуации, по мнению эксперта, — предложить посильную помощь. Например, пострадавшему может понадобиться медицинская, психологическая или правовая поддержка, чтобы подать заявление в полицию.

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В-третьих, по словам психолога, в такой ситуации надо постараться быть рядом с пострадавшим столько, сколько потребуется. После перенесенного сексуального насилия часто возникают симптомы посттравматического стрессового расстройства и депрессии, а впоследствии могут активизироваться и хронические заболевания. К тому же пострадавшего могут вовлечь в процесс расследования, и ему придется пережить страшную ситуацию снова. В такие моменты психолог рекомендует находиться рядом с человеком, не оставляя его один на один со своими проблемами.

Ранее психолог посоветовал нервным людям больше дышать, так как дыхательные упражнения помогают уменьшить стресс и тревогу.

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Юлия Кальницкая
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