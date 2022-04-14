Психолог посоветовала нервным людям больше дышать

Психолог Вэй: дыхательные упражнения помогают уменьшить стресс и тревогу

Психолог и доктор медицинских наук Марлин Вэй заявила, что с помощью дыхания можно уменьшить стресс и обрести спокойствие. В статье для Psychology Today она посоветовала нервным людям чаще использовать специальные упражнения и больше дышать животом, а не грудью.

Психолог отмечает, что упражнения на дыхание не только помогают успокоиться в моменте, но также улучшают способность справляться со стрессовыми ситуациями и тревогой в целом. «Недавнее исследование показало, что даже один пятиминутный сеанс глубокого и медленного дыхания снижает уровень стресса и беспокойства», — подчеркивает Вэй.

Как объясняет эксперт, существует множество дыхательных упражнений, включая осознанное, ритмичное и диафрагмальное дыхание. «В целом медленное и глубокое дыхание, такое как попеременное дыхание через ноздри, оказывает успокаивающее действие, в то время как упражнения с быстрым коротким дыханием, как правило, помогают взбодриться», — утверждает психолог.

Вэй порекомендовала дыхательную практику, которая позволит быстро избавиться от напряжение и успокоиться. Идеально, по ее словам, выполнять упражнение сидя, но при необходимости можно делать его и стоя. «Плавно опустите взгляд, закройте глаза и попытайтесь прочувствовать поток воздуха внутри вас. Сделайте глубокий вдох через нос на четыре счета и такой же выдох, а затем увеличивайте счет до пяти, шести и далее. Повторяйте упражнение на протяжении минуты», — описала психолог практику.

Как отмечает врач, это упражнение можно выполнять с утра, если тревога беспокоит сразу после пробуждения, либо в любое свободное время в течение дня. Регулярная практика, по ее словам, позволит овладеть дыханием и сделать его помощником в борьбе со стрессом.

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