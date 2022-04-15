«Русские хакеры» опровергли свою причастность к спецслужбам

Основатель Killnet опроверг причастность группировки к российским спецслужбам

Основатель хакерского объединения Killnet опроверг причастность своей группировки к российским спецслужбам. В то же время, как рассказал в своем эксклюзивном интервью «Ленте.ру» лидер организации killmilk, к Killnet проявляли интерес западные силовики.

«Ни в один момент существования проекта мы не получали заказов от спецслужб, — заявил killmilk, добавив при этом, что к проекту привлечено внимание разведчиков из других стран, в том числе с Украины. — Таких людей мы видим издалека, и разговор с ними короткий. В основном он заканчивается посылом на три буквы».

Также killmilk вспомнил, что объединение столкнулось с проблемами на начальных этапах своего существования. В частности, в Killnet испытывали сложности при регистрации новых ресурсов, связанных с группировкой.

«Когда мы попали в поле зрения западных СМИ и спецслужб, наши регистраторы доменов стали просто сносить. На Killnet повесили ярлык пророссийской хакерской группировки, затем нас обвинили во всех грехах. Мы даже получали удовольствие от такого внимания к нам», — сказал killmilk.

Давший отпор Anonymous лидер Killnet назвал и другие успешные атаки группировки. Среди них — взлом правительственных сайтов Украины, Национального банка Польши и американского аэропорта.