Обнаружены девять загадочных звезд с литием

Астрономы Китайской академии наук обнаружили девять обогащенных литием звезд

Астрономы Китайской академии наук и Пекинского университета обнаружили девять необычных звезд с высоким содержанием лития с помощью спектроскопа LAMOST. Об этом сообщается в препринте статьи, опубликованной в репозитории arXiv.org.

Обычно содержание лития в звездах низкое, однако у некоторых наблюдается избыток. Текущие модели обогащения лития пока что не могут исчерпывающе объяснить такую аномалию. Для того чтобы понять этот загадочный механизм, ученые исследуют неэволюционировавшие звезды, сверхбогатые литием. На сегодняшний день найдено всего несколько объектов такого типа, однако обнаружение девяти новых звезд этого класса может стать прорывом.

Сверхбогатые литием неэволюционировавшие звезды — это молодые звезды, которые еще не успели превратиться в белые карлики. Обнаруженные девять звезд имеют радиус от 0,89 до 2,51 радиуса Солнца и массу от 0,78 до 1,6 массы Солнца. Четыре звезды UCAC4 440-009448, UCAC4 441-011058, UCAC4 451-011087 и UCAC4 606-009417 быстро вращаются, и исследователи полагают, что обогащение литием могло произойти из-за аккреции околозвездного вещества.

Для подтверждения этого сценария необходимы дальнейшие наблюдения, в том числе спектроскопические исследования других неэволюционировавших звезд, богатых литием.