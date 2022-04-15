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Раскрыта сумма инвестиций в туристическую инфраструктуру в России

Правительство России выделит 23 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры
Юрий Гордеев

Юрий Гордеев. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Российское правительство планирует выделить около 23 миллиардов рублей на субсидии для строительства туристической инфраструктуры в регионах страны. Сумму инвестиций на развитие туризма раскрыли в пресс-службе Минстроя РФ, сообщает «Интерфакс».

Согласно данным источника, в 2022 году на создание 22 объектов предусмотрено 2,4 миллиарда рублей, а в 2023 году — 10,6 миллиарда рублей. «При этом всего за три года общая сумма инвестиций должна составить более 23 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минстрое России, прием заявок на получение субсидий завершится 13 мая. Кроме того, замминистра Юрий Гордеев отметил, что вопрос развития туристических объектов требует комплексного подхода. «Для минимизации рисков, связанных с удорожанием строительства, необходимо использовать реструктурированные источники финансирования», — пояснил он.

Ранее в апреле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство направит авиакомпаниям 19,5 миллиарда рублей на возврат денег за отмененные из-за санкций рейсы. Субсидии выделены из резервного фонда по поручению президента России.

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Полина Дерр
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