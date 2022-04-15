МИД Китая высказался о позиции США по Тайваню

Представитель МИД КНР Лицзянь заявил о необходимом мирном воссоединении Тайваня с Китаем

Китайские власти намерены сделать все для того, чтобы Тайвань воссоединился с материковым Китаем, невзирая на заявления и позицию США. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает ТАСС.

«Проблема Тайваня — вопрос номер один во внутренней политике нашей страны. Китай должен и обязательно будет единым, мы готовы принять максимальные меры для мирного объединения с Тайванем», — высказался министр, комментируя недавнее заявление советника американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.

Ранее Лицзянь пообещал, что власти КНР будут жестко пресекать попытки тайваньских сепаратистов «отмежеваться от материкового Китая», и призвал США соблюдать принцип одного Китая согласно ранее достигнутым договоренностям.

