В Дагестане выберут лучшего водителя такси

В Дагестане пройдет конкурс на звание лучшего водителя такси

В Дагестане 23 апреля впервые пройдет региональный этап всероссийского конкурса на звание лучшего водителя такси. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках конкурса у водителей проверят теоретические знания, в том числе историю региона, ПДД, законодательство о такси, основы оказания первой помощи при ДТП, устройство легкового автомобиля и технического обслуживания, а также основы обеспечения безопасных условий перевозок в такси.

Помогать в выборе лучше водителя будут жители Дагестана. Участники конкурса, набравшие максимальное число голосов в ходе онлайн-голосования, получат специальные подарки от организаторов, а также звание «Лучший водитель такси по мнению пассажиров».

Победитель конкурса отправится на финал, который пройдет 16-18 мая в Чечне.