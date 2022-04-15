30-летняя учительница совратила несовершеннолетнего ученика и попала в тюрьму

Riverside County News Source: в США учительница попала в тюрьму за совращение ученика

В США учительница из города Иствейл, штат Калифорния, попала в тюрьму после обвинений в совращении одного из учеников. Об этом сообщает Riverside County News Source.

30-летняя Аманда Кинонез, которая работала тренером по плаванью и водному поло в школе имени Элеоноры Рузвельт, была задержана на рабочем месте вечером во вторник, 12 апреля. Сержант офиса шерифа округа Риверсайд Джошуа Паркер заявил, что расследование в отношении педагога началось ранее в тот же день после анонимного сообщения.

По данным, полученным в ходе проверки, следователи установили, что Кинонез совратила одного из несовершеннолетних учеников мужского пола и вступила с ним в «неподобающие отношения». Кроме того, женщину обвиняют в отправке подростку сообщений, «которые включали фотографии сексуального характера».

Кинонез был назначен залог в размере 50 тысяч долларов, который она внесла 13 апреля и вышла на свободу. В данный момент следствие продолжается. Представители школы отказались комментировать инцидент.

Ранее сообщалось, что в Великобритании суд отправил на 27 месяцев в тюрьму 42-летнюю учительницу частной школы за совращение 15-летней ученицы. Отношения между педагогом и подростком продолжались более двух лет.