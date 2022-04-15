Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Неизвестный расстрелял куривших в машине кальян троих россиян

В Татарстане ищут вооруженного мужчину, расстрелявшего трех мужчин на берегу реки Брыска

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Республике Татарстан ведется розыск неизвестного мужчины, расстрелявшего троих россиян, куривших кальян в машине. Об этом в пятницу, 15 апреля, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Шептицкий.

По данным следствия, трагедия произошла на берегу реки Брыска между селами Чирпы и Именково в Лаишевской районе республике. 14 апреля неизвестный открыл огонь по автомобилю «Рено-Логан», где сидела компания. Одна из жертв скончалась на месте, двое других мужчин получили ранения, но смогли убежать от вооруженного человека. Позже они обратились за медицинской помощью.

СКР возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. На месте ЧП работают следователи и криминалисты, выясняются обстоятельства случившегося, устанавливается личность стрелка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Европе предсказали зависимость от российского газа на годы
В Москве мужчина годами насиловал малолетнюю дочку сожительницы
В Белом доме высказались о поездке Байдена в Киев
Стало известно о нарушениях властей Греции при отправке оружия на Украину
В Москве у невестки миллиардера похитили кольцо за два миллиона рублей
В России заподозрили СБУ в систематических пытках задержанных
Описана дальнейшая судьба крейсера «Москва»
Фетисов высказался об отказе финских врачей оперировать хоккеиста из России
Звезда сериала «Эйфория» рассказала о романе с 10 мужчинами сразу
Перечислены последствия дефицита витамина С
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.