Неизвестный расстрелял куривших в машине кальян троих россиян

В Татарстане ищут вооруженного мужчину, расстрелявшего трех мужчин на берегу реки Брыска

В Республике Татарстан ведется розыск неизвестного мужчины, расстрелявшего троих россиян, куривших кальян в машине. Об этом в пятницу, 15 апреля, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Шептицкий.

По данным следствия, трагедия произошла на берегу реки Брыска между селами Чирпы и Именково в Лаишевской районе республике. 14 апреля неизвестный открыл огонь по автомобилю «Рено-Логан», где сидела компания. Одна из жертв скончалась на месте, двое других мужчин получили ранения, но смогли убежать от вооруженного человека. Позже они обратились за медицинской помощью.

СКР возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. На месте ЧП работают следователи и криминалисты, выясняются обстоятельства случившегося, устанавливается личность стрелка.