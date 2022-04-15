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Жители российского города не смогли выпросить мусорный бак

Жители Дзержинска пожаловались на мусорный бак в километре от дома

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жители Дзержинска в Нижегородской области пожаловались на отсутствие мусорных баков в шаговой доступности от жилого дома, но не смогли выпросить контейнер у властей, сообщает Telegram-канал Mash.

Ближайший мусорный бак от дома на Дзержинского, 37 находится в километре от него. В течение пяти лет жильцы пытаются добиться установки нового контейнера, но безрезультатно. В администрации российского города и управляющей компании ответили, что территория вокруг дома муниципальная, поэтому поставить там мусорный бак нельзя.

Из-за отсутствия контейнеров поблизости некоторые жильцы оставляют мусор на улице, что привело к образованию многочисленных скоплений отходов по всему двору. «Весь этот периметр полностью в мусоре. Мы живем на свалке», — заявила проживающая в здании женщина.

Ранее проблемы с мусором на улицах возникли в Санкт-Петербурге. Вместе с увеличением количества жалоб на засоренные территории города в администрацию стали чаще поступать сообщения о крысах и мышах в жилых домах и пищевых объектах. В качестве меры борьбы с грызунами главный санитарный врач города Наталия Башкетова поручила наладить контроль санитарной уборки и провести дератификацию.

Александра Качан
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