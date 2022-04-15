Минобороны России назвало число удерживаемых в заложниках на Украине иностранцев

Минобороны России: националисты удерживают в заложниках 6,2 тысячи иностранцев на Украине

Министерство обороны России назвало число удерживаемых в заложниках на Украине иностранцев. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

По его словам, украинские националисты удерживают 6 198 иностранных граждан из девяти стран в качестве «живого щита». Помимо этого, в портах Украины остаются заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств, добавил Мизинцев. Он также подчеркнул, что киевские власти создали в своих внутренних водах и территориальном море угрозу обстрела и высокую минную опасность, из-за чего суда не могут выйти в открытое море беспрепятственно.

Ранее Мизинцев заявил, что у России есть достоверная информация о подготовке Киевом провокации с массовым уничтожением мирных жителей, аналогичной проведенной в Краматорске. Он предупредил, что в ближайшее время дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ нанесет удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая.