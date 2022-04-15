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Правительство Японии призвало отказаться от дискриминации указателей на русском

Генсек кабмина Японии Мацуно: нельзя допускать дискриминации русскоязычных указателей

Фото: Pixabay

Правительство Японии призвало отказаться от дискриминации указателей на русском языке на одной из железнодорожных станций в Токио. О том, что подобной ситуации допускать нельзя, заявил генеральный секретарь кабмина страны Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

Русскоязычные таблички, установленные на станции «Эбису» в 2018 году во время проведения летних Олимпийских игр, были закрыты полотном на прошлой неделе. Компания-оператор JR East заявила, что решение было принято из-за жалоб пассажиров на их неуместность в связи с ситуацией вокруг Украины.

«В любом случае необходимо уделить внимание недопущению дискриминации. Я думаю, что JR East отреагирует соответствующим образом», — подчеркнул Мацуно.

Отмечается, что часть жителей Японии высказалась против закрытия указателей на русском языке. С 15 апреля они будут возвращены. Оператор также принес извинения за свои действия.

Ранее, 12 апреля, Япония ввела дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России на фоне ситуации на Украине. Речь идет о заморозке активов чиновников и военнослужащих, запретах на транзакции в ряде банков, ограничении импорта.

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Марина Совина
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