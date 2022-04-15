Александр Васильев назвал пять способов выглядеть стильно в любом возрасте

Телеведущий Александр Васильев призвал женщин отказаться от старящих нарядов из бархата

Историк моды Александр Васильев назвал пять универсальных способов, которые позволяют женщинам выглядеть стильно и эффектно в любом возрасте. Рекомендации он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам телеведущего, женщины часто испытывают неуверенность при составлении гардероба, поскольку не умеют правильно подчеркивать индивидуальные особенности своей внешности. «Поэтому мы часто можем увидеть на улице, корпоративе или званом ужине женщин в таких костюмах: "перетянутая гусеница" в очень тесном наряде, "бледная моль" или наоборот "яркий попугай"», — написал Васильев.

Он призвал отказаться от одежды из дорогих тканей в дневное время. По словам ведущего, кружева, атлас и бархат визуально старят любую женщину. Кроме того, по мнению Васильева, оливковые, земляные и бледные цвета придают коже нездоровый оттенок, в то время как персиковые и другие светлые тона в портретной зоне освежают внешний вид.

Телеведущий посоветовал не подбирать туфли, сумки и бижутерию одной цветовой гаммы, так как этот прием также «прибавляет годы». Сделать ноги визуально стройнее, а фигуру — изящнее помогут юбки длиной ниже колена, заключил он.

Ранее в апреле Васильев раскрыл лайфхаки, которые позволят одеваться стильно и недорого. Эксперт посоветовал чаще обращать внимание на распродажи и ассортимент секонд-хендов и развивать навык находить необычные вещи по низким ценам.