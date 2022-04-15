Раскрыты обстоятельства взрыва в московском частном доме

Пенсионерка в ТиНАО пыталась сама сжечь найденный боеприпас, после чего произошел взрыв

Пенсионерка попыталась сама сжечь найденный боеприпас, после чего произошел взрыв в частном доме в московском поселении Воскресенское в ТиНАО. Такие обстоятельства случившегося раскрыл источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала пояснил, что пожилая женщина заметила боеприпас, когда убирала мусор на территории СНТ.

Пенсионерка подожгла находку, в этот момент произошел хлопок. Осколок боеприпаса долетел до окна 17 этажа, находящегося рядом дома.

Осколки боеприпаса попали в ногу пенсионерке, ей понадобилась помощь медиков. По данным РЕН ТВ, в многоэтажном доме никто не пострадал.

Тогда как, по информации агентства «Москва», осколок снаряда поранил женщину, спокойно отдыхавшую в своей квартире. Ее доставили в больницу.

Ранее в гаражном кооперативе «Поляна» в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске произошел взрыв газа. В результате инцидента пострадали два человека, погибших нет. Также оказались разрушены три гаража. Причина взрыва уточняется.