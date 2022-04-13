Два человека пострадали при взрыве газа в Подмосковье

Два человека пострадали при взрыве газа в гаражном кооперативе в Подольске

Два человека пострадали при взрыве газа в гаражном кооперативе «Поляна» в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, из-за взрыва частично разрушены три гаража. Погибших нет.

Причина взрыва уточняется. По предварительным данным, произошла утечка газа из баллона, сообщил источник.

Ранее 11 апреля шесть человек погибли при взрыве газа в жилой пятиэтажке в подмосковном Ступине. Причиной стала утечка из неисправного газового оборудования.

14 февраля газовый баллон взорвался в частном доме в Тульской области. Пострадали четыре человека. Среди них были двое детей.

9 февраля пять человек пострадали при взрыве газового баллона в гараже в Тюмени. По предварительным данным, инцидент произошел при демонтаже газового оборудования. В результате взрыва гараж частично обрушился.