Тяжелобольной Валентин Юдашкин впервые за долгое время появился на публике

Тяжелобольной Валентин Юдашкин посетил театр вместе с женой

Тяжелобольной Валентин Юдашкин впервые за долгое время появился на публике. Соответствующим фото жена кутюрье Марина Юдашкина поделилась в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Супруги посетили театр Олега Табакова в Москве, где состоялся показ спектакля Владимира Машкова «Схватка» по пьесе Дэвида Линдси-Эбера. На упомянутом снимке дизайнер выглядел похудевшим, однако улыбался и позировал на камеру вместе с женой.

Для выхода в свет Юдашкин выбрал классические брюки, белую футболку и кардиган зеленого цвета. Образ дополняли очки с затемненными линзами и шапка. Жена модельера предпочла монохромный черный костюм и топ с декольте.

Пост набрал более 9,9 тысячи лайков и сотни комментариев с комплиментами в адрес супружеской пары и пожеланиями выздоровления. «Любимое семейство Юдашкиных», «Очень красивые», «Вы замечательная пара», «Здоровья маэстро», — писали подписчики.

Ранее в июле Валентин Юдашкин рассказал о лечении тяжелой болезни. Кутюрье признался, что борется с онкологией с 2016 года. По словам дизайнера, сначала был обнаружен рак почки, а затем метастазы в голове и по всему телу. Модельер отмечает, что пребывал в депрессии, однако вышел из этого состояния благодаря поддержке семьи и друзей.

