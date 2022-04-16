Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Регионам выделят 439 миллионов рублей за размещение беженцев

Правительство выделит регионам 439 миллионов рублей за размещение беженцев

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Правительство России выделит регионам 439 миллионов рублей в качестве возмещения понесенных расходов в связи с размещением и питанием эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Лидерами среди субъектов по объему выделенных средств станут Ростовская область — 110 миллионов рублей, Воронежская область — почти 100 миллионов, и Курская область — около 50 миллионов рублей. Средства будут взяты из резервного фонда. Уточняется, что на временное размещение одного беженца выделяется до 913 рублей в сутки, за питание — до 415 рублей.

15 апреля МЧС сообщило, что Россия выделила более 50 миллионов рублей пенсионерам и бюджетникам Украины за несколько последних недель. В ведомстве рассказали, что специалисты продолжают работу по выдаче единовременных выплат на освобожденных территориях государства. За последние три недели за помощью смогли обратиться более пяти тысяч пенсионеров и работников бюджетных организаций. «Они получили выплаты в размере 10 тысяч рублей», — подчеркнули в министерстве.

В марте сообщалось, что количество въехавших в Россию беженцев с Украины и Донбасса составляет 250 тысяч человек. По словам главы министерства по чрезвычайным ситуациям Александра Чуприяна, работа пунктов временного размещения беженцев сейчас хорошо отлажена и не вызывает нареканий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белоруссия запретила въезд зарегистрированного в ЕС автотранспорта
Регионам выделят 439 миллионов рублей за размещение беженцев
Москвичам объяснили отличия современного хлеба от советских батонов
Автоэксперт сравнил эффективность способов защитить автомобиль от угона
Врач назвал действенное средство от похмелья
ГИБДД прекратит штрафовать за мелкие нарушения правил
В России создали отечественный магазин мобильных приложений
Россиянам раскрыли стоимость домов у границы с Финляндией
Стало известно о возможной задержке поставки российских С-400 в Индию
F-35 «сразился» с Су-30 и «победил»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.