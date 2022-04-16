Боец UFC захотел нанести Чимаеву первое поражение в карьере

Боец UFC Белал Мухаммад заявил о готовности подраться с Хамзатом Чимаевым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Белал Мухаммад поделился впечатлениями от поединка между Хамзатом Чимаевым и Гилбертом Бернсом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит TMZ.

33-летний Мухаммад заявил, что бой Чимаева и Берна, по его мнению, стал одним из ярчайших в 2022 году. Как признался американец, сразу после поединка он включил беговую дорожку. «UFC 273 еще не завершился, а я уже бегал. Я понял, что мне показали уровень, к которому надо стремиться», — вспомнил Мухаммад.

Мухаммад заявил, что он готов провести поединок против Чимаева. «Я думаю, он великолепен, он стал бы отличным соперником для меня, особенно потому, что он до сих пор ни разу не проигрывал. Я хочу нанести ему первое поражение в карьере, стереть этот нолик», — добавил американец.

Чимаев одержал пятую победу в UFC. Он впервые в карьере не сумел завершить поединок досрочно. Всего на счету Чимаева 11 побед в 11 поединках.

На счету Мухаммада 20 побед при трех поражениях. Он начал выступления в UFC в 2016 году.