Назван способ обнаружить рак по голосу

Daily Express: изменение голоса является одним из симптомов онкологии полости рта

Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) назвала способ обнаружить онкологическое заболевание по голосу, пишет Daily Express.

Так, специалисты рекомендуют обращать внимание на изменение голоса. Кроме того, выявить рак можно по ряду других симптомов: затрудненному глотанию, непреднамеренной потере веса, кровотечению и онеменению во рту, шатающимся зубам, сложностям при движении челюсти, а также красным и белым пятнам на слизистой. Эксперты предупредили, что опухоль в ротовой полости может развиться на внутренней части щек, небе, губах или деснах. При обнаружении у себя описанных выше симптомов в NHS рекомендовали обратиться к врачу, но сохранять спокойствие — они могут указывать и на другие болезни.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что обычный анализ крови имеет важное значение для выявления патологических изменений в организме — по трем показателям в этом виде исследования можно выявить рак. Каприн также отметил, что многие специалисты единодушны в том, что анализ на онкомаркеры бесполезен до непосредственно диагноза от онколога.