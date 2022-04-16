В Триполи зашли вооруженные колонны

В столицу Ливии Триполи вошли вооруженные колонны с западного и южного направлений

Более трех вооруженных колонн вошли в столицу Ливии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные телеканала Al-Arabiya.

По данным канала, вооруженные колоны вошли в Триполи с западного и южного направлений. Предварительно, они прибыли из городов Эз-Завия и Зинтан. О причинах прибытия контингента пока не поступало никакой информации.

В конце 2021 года председатель высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри заявлял, что в стране находятся более семи тысяч сотрудников российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Он отметил, что у вагнеровцев есть 30 реактивных самолетов на авиабазах Гардабия, они роют траншеи в порту Сирт и городе Куфра. Аль-Мишри заявил, что Россия «искала страну для сохранения своего присутствия в Северной Африке» и разместилась в Ливии.