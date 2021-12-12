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В Ливии заявили о тысячах находящихся в стране «вагнеровцах»

Глава госсовета Ливии: в стране находятся семь тысяч российских наемников ЧВК Вагнера

Фото: Suhaib Salem / Reuters

Председатель высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри заявил, что в стране находятся более семи тысяч сотрудников российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Его слова приводит агентство «Анадолу».

Он добавил, что у «вагнеровцев» есть 30 реактивных самолетов на авиабазах Гардабия, они «роют траншеи» в порту Сирт и городе Куфра.

Аль-Мишри заявил, что Россия «искала страну для сохранения своего присутствия в Северной Африке» и разместилась в Ливии. По словам главы госсовета, российские наемники пытаются захватить центральную часть Ливии, после того как приведут к власти в Центральноафриканской Республике (ЦАР) своего человека.

В октябре журналист BBC Arabic заявил, что бойцов ЧВК Вагнера перебросили из ливийского Бенгази в Мали. По его словам, Ливия стала переходным пунктом для российских военных.

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Антон Похиляк
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