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Приложение «Альфа-банка» удалили из Google Play

Приложение «Альфа-банка» стало недоступно для скачивания в Google Play из-за санкций

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Приложение «Альфа-банка» стало недоступно для обновления или скачивания в Google Play для смартфонов, которые работают под управлением операционной системы Android. Его удалили оттуда из-за санкций, введенных против ряда российских компаний и организаций на фоне военной спецоперации России на Украине.

Ранее приложение стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS. Если перейти по ссылке с сайта банка для скачивания приложения, то появляется сообщение о том, что «приложение недоступно в вашей стране или регионе».

6 апреля США ввели блокирующие санкции против «Сбербанка» и «Альфа-банка» в рамках ограничений, налагаемых на российскую экономику из-за спецоперации на Украине. Введенные ограничения означают заморозку активов этих кредитных организаций в США и полный запрет для американских резидентов на ведение бизнеса с ними.

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Марина Совина
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