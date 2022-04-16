В США указали на неспособность устроить России энергетическое эмбарго

Business Insider: продажи российских энергоресурсов продолжают расти, вопреки прогнозам

Западные страны не могут устроить России энергетическое эмбарго, несмотря на масштабные санкции. Продажи российских ресурсов продолжают расти, вопреки прогнозам, указывает американское изданиеBusiness Insider.

Как отметили в издании, несмотря на ограничения, на данный момент «Россия продает больше нефти и газа, чем до начала конфликта». Так, по оценкам Минфина России, правительство рассчитывает получить около 9,6 миллиарда долларов от продажи энергоресурсов в апреле. А Bloomberg прогнозирует, что в 2022 году Россия заработает на этом около 321 миллиарда долларов. Это более чем на треть больше, чем в 2021 году. «Данные прогнозы идут вразрез с масштабными санкциями, введенными в прошлом месяце Западом», — отмечается в статье.

Кроме того, у России все еще достаточно покупателей для того, чтобы поддерживать энергетический сектор и получать высокие доходы от торговли. «Нефтяные деньги, скорее всего, продолжат поступать в Россию, поскольку Индия и Китай не заявляли о том, что изменят свои торговые программы», — отмечает Business Insider. Кроме того, российская сторона ищет новых покупателей.

Ранее Business Insider отмечал, что санкции Запада в отношении России не останавливают ее, а их усиление нанесет большой экономический ущерб США и Европе.