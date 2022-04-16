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В США указали на неспособность устроить России энергетическое эмбарго

Business Insider: продажи российских энергоресурсов продолжают расти, вопреки прогнозам

Фото: Jeff Mcintosh / Keystone Press Agency / Global Look Press

Западные страны не могут устроить России энергетическое эмбарго, несмотря на масштабные санкции. Продажи российских ресурсов продолжают расти, вопреки прогнозам, указывает американское изданиеBusiness Insider.

Как отметили в издании, несмотря на ограничения, на данный момент «Россия продает больше нефти и газа, чем до начала конфликта». Так, по оценкам Минфина России, правительство рассчитывает получить около 9,6 миллиарда долларов от продажи энергоресурсов в апреле. А Bloomberg прогнозирует, что в 2022 году Россия заработает на этом около 321 миллиарда долларов. Это более чем на треть больше, чем в 2021 году. «Данные прогнозы идут вразрез с масштабными санкциями, введенными в прошлом месяце Западом», — отмечается в статье.

Кроме того, у России все еще достаточно покупателей для того, чтобы поддерживать энергетический сектор и получать высокие доходы от торговли. «Нефтяные деньги, скорее всего, продолжат поступать в Россию, поскольку Индия и Китай не заявляли о том, что изменят свои торговые программы», — отмечает Business Insider. Кроме того, российская сторона ищет новых покупателей.

Ранее Business Insider отмечал, что санкции Запада в отношении России не останавливают ее, а их усиление нанесет большой экономический ущерб США и Европе.

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Марина Совина
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