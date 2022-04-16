Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«Газпром» оценил объем подачи газа для транзита через Украину

В «Газпроме» заявили о подаче 57,2 миллиона кубометров газа для транзита через Украину

Фото: Shutterstock

В «Газпроме» оценили объем подачи газа для транзита через территорию Украины. Об этом сообщили в компании, передает РИА Новости.

В «Газпроме» заявили, что поставки газа для транзита через Украину происходят штатно и «в соответствии с заявками европейских потребителей». Суточный объем подачи топлива на 16 апреля в компании оценили в 57,2 миллиона кубометров.

Ранее сообщалось, что, по данным оператора ГТС Украины, 13 апреля транзит российского газа через республику сократился на 11 процентов по отношению к 12 апреля, до 66,33 миллиона кубометров в сутки. Отмечается, что эти цифры оказались значительно меньше предоплаченной мощности подачи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об уничтожении корпусов бронетанкового завода в Киеве
Власти Румынии запретят судам под российским флагом заходить в свои порты
Житель Зеленограда до смерти забил инвалида-колясочника
Сейшелы отказались вводить санкции против России
Стало известно о попытках Макрона убедить Мбаппе остаться в ПСЖ
Специалист по миграции поддержал инициативу Медведева создать базу мигрантов
Глава ДНР заявил о сдавшихся в плен иностранных наемниках
Минобороны сообщило об уничтожении района сосредоточения на Украине
В МИД назвали дальнейший статус России в совете ООН по правам человека
В Триполи зашли вооруженные колонны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.