«Газпром» оценил объем подачи газа для транзита через Украину

В «Газпроме» заявили о подаче 57,2 миллиона кубометров газа для транзита через Украину

В «Газпроме» оценили объем подачи газа для транзита через территорию Украины. Об этом сообщили в компании, передает РИА Новости.

В «Газпроме» заявили, что поставки газа для транзита через Украину происходят штатно и «в соответствии с заявками европейских потребителей». Суточный объем подачи топлива на 16 апреля в компании оценили в 57,2 миллиона кубометров.

Ранее сообщалось, что, по данным оператора ГТС Украины, 13 апреля транзит российского газа через республику сократился на 11 процентов по отношению к 12 апреля, до 66,33 миллиона кубометров в сутки. Отмечается, что эти цифры оказались значительно меньше предоплаченной мощности подачи.