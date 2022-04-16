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Росгосцирк презентовал в Санкт-Петербурге инклюзивный проект «Цирк на ощупь»

В Большом Санкт-Петербургском цирке стартовал новый инклюзивный проект «Цирк на ощупь»

Фото: пресс-служба Росгосцирка

Цирковые представления теперь будут сопровождаться тифлокомментариями — лаконичными словесными описаниями происходящего на манеже. Инклюзивный проект реализуется совместно Росгосцирком и программой «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Об этом на пресс-конференции, приуроченной к запуску значимого проекта, рассказала первый заместитель генерального директора Росгосцирка Татьяна Бушкова.

«Для Росгосцирка важно, чтобы представления, которые мы создаем, могли увидеть как можно больше зрителей. Чтобы даже люди с особенностями зрения могли полноценно погружаться в происходящее в манеже, иными словами, буквально "смотреть" цирковые представления наравне со всеми, обсуждать с близкими спектакль и делиться впечатлениями. Мы выражаем особую признательность фонду за то, что откликнулись на нашу инициативу. И теперь в рамках совместного проекта цирки компании будут оснащаться оборудованием для тифлокомментирования», — рассказала Татьяна Бушкова.

Проект Росгосцирка не станет разовой акцией, а будет развиваться, уверен председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин. «Мы реализуем большую инклюзивную программу по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. И проект "Цирк на ощупь", который стартует именно в нашем Санкт-Петербургском цирке, вносит большой вклад в вовлечение в культурную жизнь города людей, на самом деле, с безграничными возможностями», — подчеркнул Болтин.

Начало проекта приурочено ко Всемирному дню цирка, который ежегодно отмечают в третью субботу апреля. Премьерный показ циркового мюзикла на воде «Одиссея» в сопровождении тифлокомментариев посетили сорок зрителей с особенностями зрения, в том числе, эксперты Всероссийского общества слепых.

«Одиссея» — это музыкальный спектакль большой формы, диалог, который ведется со зрителем на языке циркового искусства, обращает внимание режиссер Виктория Коновалова. «Для многих зрителей иллюзией является и то, что поход в цирк — это исключительно зрелищное и развлекательное мероприятие. Но, к счастью, цирк уже давно преодолел эти границы. Также, как их преодолевают многие особенные люди. Сегодня Цирк открывает новые пути к своему новому зрителю 21 века», — сказала Виктория Коновалова. Цирковое искусство как досуг для всей семьи способно подарить незрячим детям и взрослым замечательные эмоции, подчеркнул заместитель руководителя программы «Особый взгляд» Владимир Плехов.

Незрячий артист, профессиональный вокалист, участник проектов «Минута Славы» и «Песни на ТНТ» Олег Крикун стал специальным гостем мероприятия. Олег Крикун исполнил музыкальное произведение вместе с солистом мюзикла «Одиссея» Алексеем Коноваловым.

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Татьяна Романова
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