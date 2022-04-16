В Россию прибыли первые беженцы из Изюма

Российские военнослужащие вывезли в Россию первых сто беженцев из города Изюм

Военнослужащие Минобороны России вывезли на автобусах первую партию беженцев из города Изюм Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего были эвакуированы около ста человек, десять из которых — дети. Беженцы въехали в Белгородскую область через автомобильный пункт пропуска Вериговка-Чугуновка. При этом по украинской территории они двигались в сопровождении машин военной полиции РФ под прикрытием боевой авиации.

Сейчас, по утверждению беженцев, Изюм находится под обстрелом со стороны украинских войск.