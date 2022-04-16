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В Россию прибыли первые беженцы из Изюма

Российские военнослужащие вывезли в Россию первых сто беженцев из города Изюм

Фото: РИА Новости

Военнослужащие Минобороны России вывезли на автобусах первую партию беженцев из города Изюм Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего были эвакуированы около ста человек, десять из которых — дети. Беженцы въехали в Белгородскую область через автомобильный пункт пропуска Вериговка-Чугуновка. При этом по украинской территории они двигались в сопровождении машин военной полиции РФ под прикрытием боевой авиации.

Сейчас, по утверждению беженцев, Изюм находится под обстрелом со стороны украинских войск.

Марина Совина
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