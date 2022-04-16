Чемпион UFC Усман допустил бой с Чимаевым

Чемпион UFC Усман увидел в Хамзате Чимаеве будущего соперника

Американский боец смешанного стиля (MMA) Камару Усман признался, что видит в Хамзате Чимаеве будущего соперника в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит TMZ.

34-летний чемпион UFC в полусреднем весе высоко оценил выступление Чимаева на UFC 273, где он одолел Гилберта Бернса, удерживавшего на тот момент второе место в рейтинге дивизиона. Он допустил, что шведский боец чеченского происхождения станет его очередным соперником. Однако, как подчеркнул Усман, он сосредоточен на противостоянии с Леоном Эдвардсом: их поединок за титул запланирован на июль.

Ранее о желании подраться с Чимаевым заявил другой боец UFC Белал Мухаммад. Он похвалил уроженца Чечни за выступление на UFC 273 и подчеркнул, что намерен нанести Чимаеву первое поражение в карьере.

На UFC 273 Чимаев одержал победу над Бернсом судейским решением. Впервые в карьере он не сумел досрочно завершить бой. В активе Чимаева пять побед в пяти поединках под эгидой UFC.

Усман пять раз защитил пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. В последнем поединке американец оказался сильнее соотечественника Колби Ковингтона.