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В ДНР рассказали о возможных внутренних конфликтах среди украинских военных

Представитель ДНР Гагин рассказал, что среди военных Украины возможны внутренние конфликты

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

В ДНР рассказали, что среди украинских военных возможны внутренние конфликты. Об этом РИА Новости заявил советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.

По его словам, данные конфликты могут привести даже к боестолкновениям внутри ВСУ. Гагин отметил, что идейные фанатики могут быть не рады тому, что кто-то из их коллег будет пытаться сдаться в плен, и дело может дойти до огневых стычек. При этом он выразил надежду на то, что противник скоро придет к пониманию бесполезности попыток сопротивления.

Ранее украинский пленный военнослужащий рассказал, что морпехи Вооруженных сил Украины сдались в плен в Мариуполе из-за бессмысленности сопротивления. По словам пленного морпеха Евгения, сопротивляться дальше было бессмысленно. «Заканчивалась провизия, вода, снаряды, патроны. Нам даже никто не помогал. Командиры не препятствовали сдаче в плен. Они тоже согласились», — заявил он.

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Марина Совина
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