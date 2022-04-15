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Украинский пленный назвал причину сдачи морпехов ВСУ

Пленный заявил, что морпехи ВСУ сдались в Мариуполе из-за бессмысленности сопротивления

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Морпехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен в Мариуполе из-за бессмысленности сопротивления. Такую причину назвал пленный украинский военнослужащий, его цитирует РИА Новости.

По словам пленного украинского морпеха Евгения, сопротивляться дальше было бессмысленно. «Заканчивалась провизия, вода, снаряды, патроны. Нам даже никто не помогал. Командиры не препятствовали сдаче в плен. Они тоже согласились», — заявил он.

14 апреля штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил о 1350 сдавшихся в плен украинских морпехах в Мариуполе.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что в районе металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе сдались в плен и добровольно сложили оружие 1026 военных ВСУ. По его словам, оружие сложили военные 36-й бригады морской пехоты, среди них — 162 офицера.

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Алевтина Запольская
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