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Глава ВМФ встретился с экипажем затонувшего крейсера «Москва»

Главком ВМФ России адмирал Евменов встретился с экипажем крейсера «Москва» в Севастополе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Главнокомандующий Военно-морским флотом России (ВМФ) адмирал Николай Евменов встретился с экипажем крейсера «Москва» в Севастополе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Адмирал Николай Евменов довел экипажу крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-морском флоте», — говорится в заявлении Минобороны.

Глава ВМФ также заверил, что традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» будут бережно сохранены и продолжены.

Ранее, 14 апреля, Министерство обороны сообщило о серьезных повреждениях на флагмане Черноморского флота ракетном крейсере «Москва». В качестве причины ЧП назвал пожар, повлекший за собой взрыв боеприпасов. Позднее ведомство заявило, что корабль утонул при буксировке, которая происходила в условиях штормового волнения.

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Марк Успенский
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