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Минобороны сообщило об уничтожении района сосредоточения на Украине

МО РФ: ВКС уничтожили район сосредоточения подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили за ночь район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Гусаровка. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, ВКС уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Николаева, на юго-востоке Полтавы — центральную базу хранения радиолокационных средств разведки и средств связи, а также южнее Полтавы — базу хранения зенитно-ракетного вооружения.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве. По данным ведомства, удары по заводским объектам были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия России поразили 811 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в 15 километрах южнее Изюма.

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Сергей Истомин
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