В Совфеде рассказали о запросе в МПС из-за ситуации с Медведчуком

Косачев направил запрос в МПС из-за нарушения прав человека в отношении Медведчука

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал, что направил официальный запрос в Межпарламентский союз (МПС) из-за нарушения прав человека в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Косачева, он действовал по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Запрос был направлен генеральному секретарю МПС Мартину Чунгонгу. Ему предложили вынести на рассмотрение Комитета по правам человека в отношении парламентариев вопрос о нарушении прав украинского оппозиционера.

Вице-спикер Совфеда назвал комитет МПС по правам парламентариев уникальной структурой, которая действует на независимой и деполитизированной основе.

Ранее суд во Львове отправил украинского оппозиционера, лидера Медведчука под арест без возможности внесения залога.

О задержании главы «Оппозиционной платформы — За жизнь» стало известно 12 апреля, после того как президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото оппозиционера в наручниках. Позже глава государства предложил обменять его на украинских военнопленных.