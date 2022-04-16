Илон Маск нашел способ купить Twitter в обход ограничительных мер

New York Post: Илон Маск может привлечь партнеров для покупки Twitter в обход ограничений

Глава Tesla и Space Х Илон Маск нашел способ купить Twitter в обход предпринятых против этого мер. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники.

По данным американской газеты, Маск рассматривает возможность привлечения своих деловых партнеров для приобретения компании. Отмечается, что одним из партнеров американского предпринимателя может стать компания Silver Lake Partners. При этом New York Post подчеркивает, что пока не ясно, будет ли Маск делать более крупное предложения для покупки Twitter или же попытается приобрести компанию вместе с партнерами.

Ранее совет директоров Twitter утвердил ограничительную меру на покупку доли в компании. Известно, что введенное правило не допускает, чтобы кто-либо мог нарастить долю более 15 процентов. Эта мера, в частности, была направлена против покупки Twitter Маском.

