Лукашенко сравнил деятельность западных дипломатов с фашизмом

Александр Лукашенко сравнил деятельность западных дипломатов в Белоруссии с фашизмом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил деятельность западных дипломатов в республике с фашизмом. Об этом глава государства заявил журналистам во время участия в республиканском субботнике, передает БЕЛТА.

Лукашенко пообещал когда-нибудь «документально обобщить и вывалить» все данные о деструктивной деятельности западных дипломатов в Белоруссии, подчеркнув при этом, что подобная информация может привести людей в ужас.

«Вы ужаснетесь. Это уже не нацики даже, это уже сродни фашизму — то, что они здесь делают в Белоруссии. Это видно в виде этих санкций и давления на Белоруссию», — объяснил глава республики.

Ранее Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным обвинил Запад в попытке «уничтожить» Россию и Белоруссию и отметил, что США и Европейский союз (ЕС) шли к этому годами. При этом он вспомнил про лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и посоветовал Вашингтону «вернуться в недалекое прошлое».