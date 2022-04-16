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Раскрыто состояние пострадавших при обстреле Брянской области военными ВСУ

Четыре человека, пострадавших при обстреле Брянской области Украиной, остаются в больнице

Фото: Дмитрий Карась / РИА Новости

Четыре человека, попавших под обстрел в Брянской области со стороны военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), остаются в больнице. Состояние пострадавших раскрыли в Минздраве, передает РИА Новости.

Уточняется, что всего пострадали восемь человек, двое из них в тяжелом состоянии. По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, мальчик 2020 года рождения находится в реанимации в Российской детской клинической больнице Минздрава России в Москве.

Женщине 1948 года рождения с травматической ампутацией голени проводят телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава.

Ранее, 14 апреля, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Климово. По утверждению главы региона, обстрел совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). По данным Следственного комитета России (СКР), при обстреле семь человек получили ранения, также были повреждены как минимум шесть домов.

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Мария Гейн
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