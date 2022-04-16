Президент России Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого обсудил с ним ситуацию на Украине. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, беседа состоялась по инициативе саудовской стороны. В рамках нее стороны обсудили ряд вопросов международной повестки, в том числе конфликт на Украине и урегулирование ситуации в Йемене.

Кроме того, представители двух стран выразили готовность продолжить развивать сотрудничество в торгово-экономической и других областях. В частности, они положительно оценили совместную работу в формате «ОПЕК плюс», которая направлена на обеспечение стабильности мирового рынка нефти.

В конце марта власти Саудовской Аравии, которая занимает ключевое положение в ОПЕК и соглашении ОПЕК+, призвали не смешивать международную политику и ситуацию вокруг Украины с договоренностями о сокращении добычи нефти и попытками стабилизировать мировой рынок энергоносителей.