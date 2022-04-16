Политолог заявил о намерении США вернуть лидерство в ЕС за счет Украины

Французский политолог Курмон заявил о намерении США вернуть лидерство в ЕС за счет Украины

США специально затягивают конфликт на Украине, чтобы усилить свое влияние в Евросоюзе. Об этом политолог Бартелеми Курмон заявил в интервью французскому изданию Atlantico.

По его словам, Соединенные Штаты намерены демонизировать Москву и продолжать конфликт на Украине. «Это не сослужит добрую службу ни украинскому народу, ни даже [украинскому президенту] Владимиру Зеленскому», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что оскорбления президента США Джо Байдена являются не промахами, а осознанными действиями, которые направлены на демонизацию противника. Это видно из последнего заявления политика, в котором он обвинил главу российского государства Владимира Путина в геноциде, заключил Курмон.

Ранее политтехнолог Марат Баширов заявил, что американский лидер Джо Байден является главнокомандующим вооруженными силами и может отдавать приказы о запуске ядерных ракет, имея право последней подписи. По его мнению, следующие полгода до выборов в Конгресс будут довольно тревожными.