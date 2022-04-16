В Совфеде раскрыли предназначение Байдена на посту президента США

Сенатор Пушков: Байден был нужен лишь для того, чтобы убрать Трампа из Белого дома

Сенатор Алексей Пушков раскрыл предназначение Джо Байдена на посту президента США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков прокомментировал данные опроса CNN, согласно которому рейтинг доверия президенту Байдену упал до рекордно низких показателей. Так, согласно обобщенному анализу опросов четырех организаций, уровень доверия к главе государства составил около 41 процента, а по данным одного из них — всего 33 процента.

По словам члена Совфеда, данный факт еще раз доказывает, что Байден был нужен лишь для того, чтобы убрать бывшего президента США Дональда Трампа из Белого дома. Пушков также подчеркнул, что само президентов Байдена не может считаться успешным и вдохновляющим из-за такого низкого уровня поддержки со стороны граждан.

Ранее издание The Hill со ссылкой на опрос Harvard CAPS-Harris Poll сообщало, что Трамп победил бы Байдена, если бы выборы состоялись в конце марта. Готовность проголосовать за Трампа высказали 47 процентов респондентов, за действующего президента — 41 процент. Отмечается, что 12 процентов опрошенных не определились с предпочтениями. По данным опроса, если вместо Байдена баллотироваться от Демократической партии будет вице-президент Камала Харрис, то уровень поддержки Трампа возрастает до 49 процентов против 38 процентов.

