Оценены шансы Трампа на победу в следующих выборах

Harvard CAPS-Harris Poll: сегодня Трамп победил бы Байдена на президентских выборах

Бывший президент США Дональд Трамп победил бы американского лидера Джо Байдена, если бы выборы состоялись сегодня. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на опрос Harvard CAPS-Harris Poll.

Готовность проголосовать за Трампа высказали 47 процентов респондентов, за действующего президента — 41 процент. Отмечается, что 12 процентов опрошенных пока не определились с предпочтениями.

По данным опроса, если вместо Байдена баллотироваться от Демократической партии будет вице-президент Камала Харрис, то уровень поддержки Трампа возрастает до 49 процентов против 38 процентов.

Опрос проводился 23-24 марта с участием 1990 зарегистрированных американских избирателей.

22 марта Reuters со ссылкой на опрос, проведенный совместно с компанией Ipsos сообщил, что рейтинг одобрения президента Джо Байдена в США упал до рекордного минимума в 40 процентов. Агентство отмечает, что столь низкий показатель является явным предупреждением для Демократической партии, стремящейся сохранить контроль над Конгрессом на выборах 8 ноября.

