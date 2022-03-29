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Оценены шансы Трампа на победу в следующих выборах

Harvard CAPS-Harris Poll: сегодня Трамп победил бы Байдена на президентских выборах
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп победил бы американского лидера Джо Байдена, если бы выборы состоялись сегодня. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на опрос Harvard CAPS-Harris Poll.

Готовность проголосовать за Трампа высказали 47 процентов респондентов, за действующего президента — 41 процент. Отмечается, что 12 процентов опрошенных пока не определились с предпочтениями.

По данным опроса, если вместо Байдена баллотироваться от Демократической партии будет вице-президент Камала Харрис, то уровень поддержки Трампа возрастает до 49 процентов против 38 процентов.

Опрос проводился 23-24 марта с участием 1990 зарегистрированных американских избирателей.

22 марта Reuters со ссылкой на опрос, проведенный совместно с компанией Ipsos сообщил, что рейтинг одобрения президента Джо Байдена в США упал до рекордного минимума в 40 процентов. Агентство отмечает, что столь низкий показатель является явным предупреждением для Демократической партии, стремящейся сохранить контроль над Конгрессом на выборах 8 ноября.

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Марина Совина
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