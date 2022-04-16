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Литва пропустит застрявшие на границе грузовики из России и Белоруссии

Литва пропустит фуры из России и Белоруссии, не успевшие покинуть страну из-за очередей

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Заместитель директора литовского таможенного департамента Вигантас Пайгозинас заявил, что Литва пропустит через границу застрявшие из-за очередей российские и белорусские грузовики, несмотря на вступившее в силу требование о запрете их нахождения на территории Евросоюза с 16 апреля. Его слова приводит РБК.

Решение позволить транспорту из России и Белоруссии покинуть территорию ЕС после установленной даты обосновано тем, что срок ожидания не зависит от перевозчика. Однако фурам, которые встанут в очередь после 16 апреля, выезд будет запрещен: их перенаправят в логистические центры или терминалы для перегрузки. В то же время в литовской таможне отметили, что пустые грузовики по-прежнему смогут беспрепятственно пересекать границу Литвы с Россией и Белоруссией.

Ранее Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России. Среди остальных мер новый блок ограничений также включает запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

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Ксения Назарова
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