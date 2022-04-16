Рогозин объяснил безаварийность пусков «Роскосмоса» уважением к работникам госкорпорации

Отсутствие аварий при пусках российских ракет на протяжении последних трех с половиной лет объясняется уважением к работникам «Роскосмоса», заявил в эфире «Россия 24» гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Об этом сообщат ТАСС.

«Никто не летает без аварий: ни американцы, ни китайцы, ни европейцы. Роскосмос старается удержать эту высокую планку благодаря нашим людям, которые почувствовали, что к ним стали относиться с большим уважением», — сказал менеджер.

Рогозин вспомнил ситуацию, которую он наблюдал в 2018 году в Центре Хруничева.

«Люди работать не смогут, вся аварийность возникает оттого, что люди чувствуют невнимание к себе, неуважение к себе как со стороны руководства отрасли. Они работают на депрессивном предприятии. Ждать от них какого-то результата было сложно. Тогда я подумал, что мы кардинально улучшим условия работы для тысяч работников Центра Хруничева», — заметил гендиректор.

В апреле Рогозин допустил создание средней ракеты «Ангара-А3».