Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Рогозин объяснил безаварийность пусков «Роскосмоса»

Рогозин объяснил безаварийность пусков «Роскосмоса» уважением к работникам госкорпорации

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос" / РИА Новости

Отсутствие аварий при пусках российских ракет на протяжении последних трех с половиной лет объясняется уважением к работникам «Роскосмоса», заявил в эфире «Россия 24» гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Об этом сообщат ТАСС.

«Никто не летает без аварий: ни американцы, ни китайцы, ни европейцы. Роскосмос старается удержать эту высокую планку благодаря нашим людям, которые почувствовали, что к ним стали относиться с большим уважением», — сказал менеджер.

Рогозин вспомнил ситуацию, которую он наблюдал в 2018 году в Центре Хруничева.

«Люди работать не смогут, вся аварийность возникает оттого, что люди чувствуют невнимание к себе, неуважение к себе как со стороны руководства отрасли. Они работают на депрессивном предприятии. Ждать от них какого-то результата было сложно. Тогда я подумал, что мы кардинально улучшим условия работы для тысяч работников Центра Хруничева», — заметил гендиректор.

В апреле Рогозин допустил создание средней ракеты «Ангара-А3».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Россия запретила въезд для премьер-министра Великобритании
Жена Медведчука обратилась к родственникам попавших в российский плен британцев
Российский школьник случайно выстрелил в себя из пистолета
Рогозин объяснил безаварийность пусков «Роскосмоса»
Раскрыты подробности дела против уволившего Райкина ректора
Харитонов обвинил Яна в отсутствии уважения к старшим
В Совфеде увидели угрозу во вступлении Финляндии в НАТО
В Москве произошла драка между иностранцами
Немецкие клубы расторгли контракты с российскими гимнастами
Лукашенко рассказал о новой странице в отношениях Белоруссии и России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.